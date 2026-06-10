Li Zanîngeha Mûş Alparslanê merasima mezuniyetê hat lidarxistin

Sabri Yıldırım
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Merasima mezuniyetê ya ku li Navenda Çand û Kongreyê ya Malazgîrt 1071î hat lidarxistin bi seknra rêzgirtinê û xwendina Sirûda Îstiqlalêhat xwendin.
Walî Avnî Çakirê beşdarî merasimê bû got ku îro ne tenê ji bo dawîbûna pêvajoyeke perwerdeyê şahidiya destpêka jiyaneke nû, berpirsyariyên nû û çîrokên serkeftinê yên nû dikin.
Çakir pêşniyaz li xwendekaran kir û ev gotin:
"We berdêla ked, sebir û xebata xw eya çendî salan hilda lewra îro rojeke watedar e, qonaxeke jiyanê ye ku hûn dê di jiyana xwe da tu carî ji bîr nekin. Salên zanîngehê heyameke ku tenê agahiyên pîşeyî tên hînbûn nîne, di heman demê da pêvajoyeke biqîmet e ku fikirîn, jêpirsîn, lêpirsîn, hilberîn û nêrînên cihê yên ji bo jiyanê tên hînbûn. Em ji ciwanên xwe bi bawer in û dizanin ku hêza herî mezin a vî welatî çavkaniya mirovan a ciwan û dînamîk e. Hûn bi enerjiya xwe, xeyal û tecrubeyên xwe, qabîliyetên xwe û wêrekiya xwe va hilgirên herî girîng ên Sedsala Tirkiyeyê ne."
Rektorê Zanîngeha Mûş Alparslanê Prof. Dr. Mustafa Alîcan jî got ku "Zanîngeha me ji damezrîna xwe heta îro 32 hezar û 74 xwendekar mezun kirin û ji bo ku li çar aliyê Tirkiyeyê li sazî û dezgehên cuda ji bo welat û gelê xwe xizmet bikin ew gihandin. Em îro 2 hezar û 100 xwendekarên xwe îro bi rê dikin. Xwedêkirî hatin û xwedêkirî me ew nas kirin û ji hebûna wan haydar bûn."
Piştî axaftinan dîploma û belgeyên wan dan xwendekarên ketin dereceyê.