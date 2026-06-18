Malbatên Wanî çalakiya xwe ya li pêşiya avahiya DEM Partiyê domand

Li Wanê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandin serê çiyê, vê hefteyê jî çalakiya xwe ya li pêşiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê domand.
Malbatên ku li Kuçeya Menekşeyê civiyan, bi alayên Tirkiyeyê û wêneyên zarokên xwe va heta pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê meşiyan.
Dê û bavan bangî zarokên xwe kirin ku ew teslîm bibin.
Abdullah Arslanê ku ji bo birayê xwe beşdarî çalakiyê bûye, diyar kir bi salan e çavên wan li rêya birayê wî ye.
Arslan anî ziman ew bi biryar in ku çalakiyê bidomînin û wiha got: "Ez bangî birayê xwe dikim, bila were êdî bes e. Me pir bêriya wî kiriye. Ew xapandin. Werin teslîm bibin. Jixwe pêvajoyê dest pê kir. Înşallah wê bigîhêje serkeftinê. Înşallah tu yê li me bigerî û werî mala xwe. Diya min nexweş e, bila te bibîne birê min."
Mehmet Siddik Çîftçî jî daxuyand têkoşîna wan wê heta dawiyê dewam bike û wiha axivî: "Em ewladê xwe dixwazin. Em naxwazin ku dayik careke din bigirîn. Kurê min înşallah wê teslîmî dewleta xwe bibe."