Malbatên Wanî çalakiya xwe ya li pêşiya avahiyê DEM Partiyê domand

Li Wanê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandin serê çiyê, vê hefteyê jî çalakiya xwe ya li pêşiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê domand.
Malbatên ku li Kuçeya Menekşeyê civiyan, bi alayên Tirkiyeyê û wêneyên zarokên xwe va heta pêşiya avahiyê Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê meşiyan.
Dê û bavên ku bi salan e çalakiya xwe didomînin bangî zarokên xwe kirin ku ew teslîm bibin.
Nazli Sancara beşdarî çalakiyê bû ji endamên çapemeniyê ra daxuyand ew ê ji bo qîza xwe çalakiyê bidomîne.
Sancarê anî ziman ew bi salên dûr û dirêj e ku hesreta ewlada xwe dikşîne û wiha axivî: "Bi salan e çavên min li rêya qîza min e. Bi îzna Xwedê û hêza dewleta me, înşallah em ê bigîhêjin ewladên xwe. Di nav vê mehê da 2 ewladên me vegeriyan. Her ewladek ji bo me hêvîyek e. Em jî pir bihêvî li benda zarokên xwe ne. Em li cem Serokomarê me Recep Tayyîp Erdogan û Birêz Devlet Bahçelî ne."