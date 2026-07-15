Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
15 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 15 Tîrmeh 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Dê û bavên ku her çarşem li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, bangî zarokên xwe kirin ku teslîm bibin.
Alaattîn Koçhanê ku beşdarî çalakiyê bû, diyar kir ku 11 sal e haya wî ji kurê wî tuneye.
Koçhan bangî kurê xwe kir û wiha got, "Kurê min, 11 sal e haya me ji te tuneye. Hûn li ku derê bin, bicivin û werin. Êdî tu meneya seknê tuneye. Me jî li benda xwe nedin sekinandin."
Naciye Sonmeza dayik jî wiha axivî, "Osman kurê min, ez dizanim ku tu poşman î. Vegere were, teslîm bibe. Ez ji bo te li vê derê me. Ez kurê xwe dixwazim."