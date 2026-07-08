Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiyê Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Malbatên ku her hefte roja çarşemê li pêşiya avahiyê Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, bang li zarokên xwe kirin ku ew teslîm bibin.
Ayten Koçhana ku beşdarî çalakiyê bû daxuyand ev 11 sal in ku ew tu xeberê ji kurê xwe nastîne.
Koçhanê xwest ku kurê wî vegere û wiha axivî: "Kurê min, tu li ku yî? Werin û teslîm bibin. Rêya we ne rê ye. Te ev 11 sal li me kir jehr. Rojeke ku em negirîn tuneye. Were, teslîm bibe."
Dayik Şehnaz Ozcanê jî wiha got: "10 sal in ku ez xeberê ji kurê xwe hilnadim. Sax e yan miriye nizanim. Atîlla kurê min, heke ku tu dengê min dibihîzî were û teslîm bibe. Êdî ez nikarim li ber xwe bidim. Ev çend sal in ku ez vê êşê dikşînim, êdî bes e."