Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê domand

Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiyê Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Malbatên ku her hefte roja çarşemê li pêşiya avahiyê Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, bang li zarokên xwe kirin ku ew teslîm bibin.
Ayten Koçhana beşdarî çalakiyê bû daxuyand ku bi salan e çavên wê, rêya kurê wê ye.
Koçhanê ji kurê xwe xwest ku ew vegere û wiha axivî: "Kurê min tu li ku yî? Waye vê pêvajoyê dest pê kir. Werin teslîm bibin. Rêya we ne tu rê ye. Ev ne doza me ye, doza Îsraîl û Amerîkayê ye. We dixapînin. Bes e ku dê û bav giriyan. Heta tu werî, ez ê li vir çalakiyê bidomînim."
Naciye Sonmez Yildizê jî wiha got: "Osman 11 sal in ku ez li benda te me. 100 sal derbas be jî, ez ê dîsa li benda te bim. Ez te ji bîr nakim, tu jî min ji bîr neke. Were teslîm bibe."