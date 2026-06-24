Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Dê û bavên ku her çarşem li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, hewl dan ku dengê xwe bi zarokên xwe bidin bihîstin.
Alaattîn Koçhanê ku beşdarî çalakiyê bû, diyar kir ku bi salan e haya wî ji kurê wî tune ye.
Koçhan daxuyand, ji bo ku bigihêjin zarokên xwe, wan têkoşîn da û wiha axivî, "Kurê min tu li ku derê yî, çi dikî? Te têra xwe em dan sekinandin. Tu feydeya cihekî din ji we ra tuneye. Tu li ku derê bî, derkeve were. Bi hevalên xwe ra teslîm bibin."
Şahînaz Ozcanê jî wiha got, "Bi salan e haya min ji kurê min tuneye. Heye tuneye ez wê jî nizanim. Kurê min, heke tu dengê min dibihîzî, were teslîm bibe. Ev doza me nîne."