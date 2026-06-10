Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li pêşiya DEM Partiyê didomînin

Sabri Yıldırım
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Dê û bavên ku her çarşem li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê dicivin, pankartên ku li ser "Em di nobeta ewladan da ne", "Dayik li ber xwe didin" û "Êdî bes e, ji pêsîra me derên" nivîsar in, vekirin.
Malbatan bi wêneyên zarokên xwe va bangî ewladên xwe kirin ku teslîm bibin.
Alaattîn Koçhanê ku beşdarî çalakiyê bû diyar kir ku bi salan e haya wî ji kurê wî tuneye.
Koçhan xwest ku kurê wî teslîm bibe û wiha got, "Ersîn kurê min, heke tu dengê min dibihîzî were. Tu meneya mayîna li wê derê tuneye. Em bi nehatina te pir xemgîn dibin. Li wê derê seba we tu ayende tuneye. Çi hatibe wedkirin, tev derew in."
Naciye Sonmezê jî got ku ew dixwaze bigihêje kurê xwe yê ku 10 sal berê birin serê çiyê.