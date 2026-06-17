Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li ber avahiya DEM Partiyê didomînin

Sabri Yıldırım
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
Li Mûşê malbatên ku rêxistina terorê PKKyê zarokên wan revandine serê çiyê, çalakiya xwe ya li pêşiya avahiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê domand.
Malbatên Mûşî yên ku her çarşem bi hêviya bigihêjin ewladên xwe li pêşiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê dicivin, vê hefteyê jî çalakiya xwe pêk anîn.
Malbatan di çalakiyê da bangî zarokên xwe kirin ku teslîm bibin.
Şahinaz Ozcana dayik ji rojnamegeran ra diyar kir ku bi salan e ji kurê xwe xeberê nastîne.
Ozcanê gazî kurê xwe kir ku teslîm bibe û wiha dewam kir, "Ez nizanim ka kurê min heye yan na. Atilla ku dengê min dibihîzî, were teslîm bibe. Em hemû Misilman û bira ne. Hûn çima wiha dikin, werin teslîm bibin."
Naciye Sonmez Yildiza dayik jî bal kişand ku ew bi biryar in ku çalakiya xwe bidomînin û wiha got:
"Hûn li wir çi dikin? Li malbata xwe vegerin. Êdî bes e. Em li vir, hûn li wir perîşan bûne. Ez ji bo kurê xwe heya dawiyê li vir im, ez ê timî li pey bim."