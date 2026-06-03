Li Mûşê malbatên dixwazin bigihêjin ewladên xwe, çalakiya li ber avahiya DEM Partiyê domand

Li Mûşê malbatên ku rêxistina terorê PKKyê zarokên wan revandine serê çiyê, çalakiya xwe ya li pêşiya avahiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê domand.
Malbatên Mûşî yên ku her çarşem bi hêviya bigihêjin ewladên xwe li pêşiya Serokatiya DEM Partiyê ya Parêzgehê dicivin, vê hefteyê jî çalakiya xwe pêk anîn.
Malbatan di çalakiyê da wêneyên zarokên xwe hilgirtin, pankartên bi nivîsên "Em di nobeta ewladan da ne", "Dayik li ber xwe didin" û "Êdî bes e, ji pêsîra me bikevin" vekirin.
Her wiha malbatan wêneyên zarokên xwe bilind kirin û bangî wan kirin ku teslîm bibin.
Ayten Koçhana beşdara çalakiyê diyar kir ku 11 sal e ji kurê xwe xeberê nastîne û wiha dewam kir, "Lewo bêyî te eyda me reş derbas bû. Ji roja çûyî, tu tesîrê li me dikî. Were min û bavê xwe bifikire. Werin xwe bispêrin dewletê, teslîm bibin. Rêya we ne tu rê ye."
Halit Altunê bav jî wiha got, "14 sal e em bi vê kulê dijîn. Jiyana me jî didome. Em jî fenanî miriyan in. Hêz di me da nemaye ku em teyax bikin."