Wezîrê Karên Derva Fîdan: "Ajansa Anadoluyê deriyê me ye ku ji dinyayê ra vedibe"

Sümeyye Dilara Dinçer
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Foruma ADF 2026 li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Turîzma Belekê hat lidarxistin û AA jî bû "Hevkarê Ragihandina Global" a forumê.
Wezîr Fîdan di forumê da digel Midûrê Giştî yê Dîplomasiya Kamuyê û Ragihandina Stratejîk a Wezareta Karên Derva Polat Safî ra serdana stanta AAyê kir.
Fîdan di "Odeya Bîranînê ya 15ê Tîrmehê" ya ku ji bo bîranîna 10emîn salvegera Roja Demokrasî û Yekîtiya Neteweyî ya 15ê Tîrmehê hatiye çêkirin da hinekî geriya û paşê bi ekîba AAyê ra wêne da kişandin.
Wezîr Fîdan demekê bi ekîba AAyê ra sohbet kir û ji ber xebatên wan ên di fuarê da, spasiya ekîbê kir.
Fîdan wiha got: "Ajansa Anadoluyê deriyê me ye ku ji dinyayê ra vedibe."
Wezîr Fîdan di serdanê da rastî ciwanekî ji Komara Afrîkaya Navîn hat û bi wî re sohbet kir.
Fîdan bi xwendekar ra wêneyek kişand û ew li ser amadekariyên teza wî ya lîsansa bilind axivîn.
Îsal ji 150 dewletan ji 20î zêdetir serokên dewlet û hikûmetan û 13 alîkarên serok dewlet û hikûmetan beşdarî forumê bûn.