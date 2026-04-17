THY dê geştên xwe yên ji bo Helebê di 22yê Nîsanê da dubare bide destpêkirin

Kenan Irtak
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Hat ragihandin ku Turkish AirLines (THY) dê geştên xwe yên asîmanî yên ji bo Helebê ku ji ber êrîşên DYA û Îsraîlê yên dijî Îranê ragirtibû, di 22yê Nîsanê da dubare bide destpêkirin.
Piştî êrîşên asîmanî yên DYA û Îsraîlê yên dijî Îranê yên ku 28ê Sibatê destpê kiribûn, hinek welatên Rojhilata Navîn ku di nava wan da Sûriye jî hebû, qada xwe ya asîmanî ji firînên sivîl ra girtibûn.
Piştî vebûna qada asîmanî THYê biryar da 22yê Nîsanê geştên asîmanî yên ji bo Heleba bajarê Sûriyeyê dubare bide destpêkirin.
Di malpera fermî ya înternetê ya şirketê da hat dîtin ku firotina bilêtan bi awayekî serhêl dest pê kiriye.
Geşta asîmanî ya pêşî dê 22yê Nîsanê ji Balafirgeha Stenbolê va seat 07.40î bê kirin.