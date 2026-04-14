Tê çaverêkirin ku Ekspresa Geştiyarî ya Xwê di sezona nû da 6 hezar geştiyarî veguhêze

MUHAMMED KAYGIN - Tê çaverêkirin ku Ekspresa Geştiyarî ya Xwê ya ku biryar e di 18ê nîsanê da dest pê bike, di sezona nû da bi 24 geştan 6 hezar geştiyarî ji Enqereyê veguhêze Çankiriyê.
Ekspresa Geştiyarî ya Xwê ku ji aliyê Şaredariya Çankiriyê va, bi piştevaniya Ajansa Geşepêdanê ya Anadoluyê 18ê gulana 2024an geşta xwe ya pêşî li dar xist, heta îro digel geştên ceribandinê ji Enqereyê ber bi Çankiriyê va 54 geşt kirine.
Ekspresa ku geşta xwe ya dawîn a par di 22ê mijdarê da li dar xist, heta îro ji cihên cuda yên Tirkiyeyê 10 hezar geştiyar veguhastine Çankiriyê.
Ekspresa Geştiyarî ya Xwê di sezona nû ya ku dê 18ê nîsanê dest pê bike û 28ê mijdarê biqede da, tê çaverekirin 24 seferan li dar bixe û bi vê bibe piştevanê aboriyê.
Kordînatorê Projeyê yê Şaredariya Çankiriyê Fatih Eroglu ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku plandanîna 2026an a Ekspresa Geştiyarî ya Xwê qedandine.
Eroglu anî ziman ku dê trên sibehê ji Enqereyê derkeve rê û heman rojê êvarê jî vegere û wiha pê da çû:
"Piştî ku geştiyarên me bi reqsên herêmî yên Çankiriyê bên pêşwazîkirin, wê ber bi Şikefta Xwê va têkevin rê. Dû ra ewê serdana mekanên geştiyarî û dîrokî, bazarên dîrokî bikin, li kuçe û kolanan bigerin û geşta xwe bidomînin."
Eroglu diyar kir ku Ekspresa Geştiyarî ya Xwê ji bo aboriya bajêr û herêmê fêdeyek e, bi taybet geştiyarên ku tiştan ji esnafan bikirin dê fêdeyê li esnafan bikin.