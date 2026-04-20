Li Sîwêregê li dibistana ku êrîşa çekdarî lê çêbû, perwerdeyê dîsa dest pê kir

Li Sîwêregê piştî êrîşa çekdarî ya 14ê Nîsanê xebatên ku li Lîseya Anadoluyê ya Pîşe û Teknîkê ya Ahmet Koyuncu hatin kirin, qediyan.
Zengila dibistanê îro dîsa lê da û perwerdeya ku navber hatibû dayîn ji nû va dest pê kir.
Polêsan li pêş û derdora dibistanê tevdîrên ewlehiyê dîtin.
Qaymeqamê Navçeya Sîwêregê Salîh Sak jî di vekirina dibistanê da bi xwendekaran ra Sirûda Neteweyî got û serdana odeya mamosteyan kir.
- Xwendekaran gul dan mamosteyan
Ji Xwendekaran Nîhat Çakmakê ku bi hevalên xwe ra gul da mamosteyan got ew mamosteyên xwe gelekî hez dikin û ji ber vê bûyerê ew pir xemgîn in.
Çakmak wiha axivî: "Vê rewşê me pir xemgîn kir. Ji ber vê, me biryar da ku em bi hevalên xwe ra gulan belav bikin. Me ji odeya mamosteyan dest pê kir, gulek da her yek mamosteyekî û qaymeqamê me. Em ê her tim li cem mamosteyên xwe bin. Ji ber ku ew her tim bi me ra bûn. Wan di rojên me yên herî xirab û baş da piştgirî dan me. Mamosteyên me ji perçeyek canê me ne."
- Bûyer
Li navçeya Sîwêregê di 14ê Nîsanê da dijî Lîseya Anadoluyê ya Pîşe û Teknîkê ya Ahmet Koyuncu êrîşeke çekdarî hatibû kirin. Di êrîşê da jê 4 mamoste, 10 xwendekar, polêsek û xebatkarê kantînê bi tevahî 16 kes birîndar bûbûn. Ji birîndaran jê 10 kes ji nexweşxaneyê taburcî bûbûn. Şikbar O.K. xwe kuştibû.