Li Qersê heywanên beyanî yên li xwarinê digeriyan ketin ber kamerayê

Hüseyin Demirci
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Li Sariqamîşa navçeya Qersê, li tebieta ku bi barîna berfê ra spîçîl bû, heywanên beyanî yên li xwarinê digeriyan ketin ber kamerayê.
Li bajêr berfa ku sê roj e bi navber dibare, tesîreke neyînî li heywanên beyanî jî kir. Çend hefte berê bi helîna berfê û vebûna kulîlkan ra çivîkên koçber jî dest bi vegerê kir.
Ji ber berfa meha nîsanê ajalên beyanî di dîtina xwarinê da tengasiyê dikişînin.
Li tanga Acisuyê ya di nav daristanên çamên zer da roviyê gevez, anxût û çûkên beyanî yên li xwarinê digeriyan ketin ber kamerayê.