Li Agiriyê ekîb di nava meha Nîsanê da jî xebatên paqijkirin berfê didomînin

Abdullah Söylemez
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Li Agiriyê ekîbên berfê di nava meha Nîsanê da jî xebatên paqijkirin berfê didomînin.
Ekîbên Şaxa 123yemîn ya Rêyên Bejayî li ser rêya Agirî-Qaqizmanê dest bi xebatê kirin ku ji ber berf û bagera zêde ya rojên dawî, hatibû girtin.
Ekîbên ku bi 3 wesayîtên kar ji bo paqijkirina berfa li herêmê dixebitin, tevî şert û mercên dijwar jî li bihûrê Yukarikentê ku li bilindahiya 2 hezar û 270 mêtreyî ye, xebatên xwe didomînin.
Tevî bagera dijwar ya ku carinan bandorê li herêmê dike, ekîb karê xwe dikin.
Karê dijwar yê di nava çiyayên biberf da ji hêla ekîba Ajansa Anadoluyê (AA) va bi dronê hat kişandin.