Ji bo mîkrobiyolîtên nava Gola Wanê pêvajoya "Pirtûka Rekorên Guinnessê" dan destpêkirin

Karagol par di meha berfanbarê da wekî Nûnerê Wezareta Karên Derva li Wanê hat tayînkirin. Karagol li bajarê ku berê bi malbata xwe va seba betlaneyê hatibûyê, hîn bû ku di binê golê da mîkrobiyolît hene û dirêjahiya wan heta 40 mêtreyî dertên.
Karagol paşê li ser mîkrobiyolîtên ku wekî "kevirê cinan ên binê avê" tên zanîn lêkolîn kir, bi akademîsyenên ku li ser vê qadê dixebitin ra hevdîtin kir û ji bo ku vê bedewiyê li qada navneteweyî bide nasîn, xebat da destpêkirin.
Karagol xwest ku mîkrobiyolîtan bi Pirtûka Rekorên Guinnessê bide naskirin û li ser navê Nûnertiya Wanê ya Wezareta Karên Derva serî li Nûnertiya Tirkiyeyê ya Guinnessê da.
Karagol ji nûçegihanê AAyê ra got ku wî di sala 1994an da li Wezareta Karên Derva dest bi wezîfeyê kir û di 1ê Berfanbara 2025an da li Wanê hat tayînkirin.
Karagol diyar kir, dema ku ew li ser projeyên bajêr difikirî, mîkrobiyolîtên binê Gola Wanê hatin bîra wî û wiha dewam kir, "Me wekî nûnertî di nîvê berfanbarê da serlêdana ewil kir. Em ji seridandina pêşîn derbas bûn û serlêdana me vê gavê di merheleya nirxandina duyemîn da ye."
Karagol got ku heke mîkrobiyolîtên ku çêbûna wan bi hezaran salan dewam dike, têkevin Pirtûka Rekorên Guinnessê, li Gola Wanê turîzma noqavbûnê wê zêdetir xurt bibe.