Bi saya serê seraya bi piştgiriya dewletê ava kir debara malbata xwe dike

Yamanê xelkê gundê Bagliyê, dema li gund heywandarî dikir serî li "Projeya Pêşxistin û Berbelavkirina Serayan" ya Wezareta Çandinî û Daristanê da.
Bi saya serê piştgiriyê, Yaman li ser erdê li cem mala xwe, 4 serayên 600 metrekareyî ava kirin û tê da zerzewatên havîn û zivistanê diajo.
Yaman bi hilberîna xwe va debara malbata xwe dike ku ji diya wî Behiye, xwîşka wî Canan ên astengdarên zihnî, xanima wî Delîla ya 16 sal berê neqla pişikê derbas kir û her wiha 4 zarokên wî pêk tê.
Yaman ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku wî berî niha mirîşk xwedî dikirin û ji xeynî wê jî li rex malê bi derfetên xwe zerzewatên demsalê diajotin.
Yaman bal kişand ku ew li gund 25 sal e bi çandinî û heywandariyê ra mijûl e û wî serî li Projeya Pêşxistin û Berbelavkirina Serayan ya Wezareta Çandinî û Daristanê da û wiha dewam kir:
"Serîlêdana min hat qebûlkirin. Ji hêla Midûriyeta Çandinî û Daristanê ya Parêzgehê alîkariya 4 tunel û 600 metrekare sera hat dabînkirin. Ez havînê firingî, xiyar, bacan û zivistanê jî pîvaz, tûzik, roqa û bexdenûzê diajom. Ez bi vê hilberînê debara malbata xwe dikim. Ez zerzewatên diajom difiroşim gundên derdorê."
Yaman diyar kir, ji ber ku 2 ferdên malbata wî astengdarên zihnî ne û jina wî jî nexweş e, ew nikare ji mal bi dûr bikeve û bi xêra serayê, ew li ber mala xwe hilberînê dike û pê debara mala xwe dike.
Yaman wiha got, "Ez pir kêfxweş im. Ji ber piştgiriya wan, ez sipasiya Midûriyeta Çandinî û Daristanê ya Parêzgehê dikim."