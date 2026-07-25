Zozanê Huserê ku li ser ewran e, pêşwaziya mêvanên xwe dike

Duyğu Avunduk, Bülent İsmailoğlu
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Zozanê Huserê ya li Çamlihemşîna navçeya Rizeyê ku li ser ewran e û 2 hezar û 400 mêtro bilind e, pêşwaziya mêvanên xwe dike.
Ev zozanê ku li ser lûtkeyên Çiyayên Kaçkarê cih digire, ligel bedewiya xwe ya xwezayî, bi dîmenên ku ji hêla ewran û mijê ve hatine afirandin, pêşwaziya serdanvanan dike.
Ev herêma bilind bala geştiyarên navxweyî û navneteweyî dikişîne ku dixwazin bedewiya dîmenên wê bibînin û wêneyên wê bigirin.
Herêma bilind ku malxiwêtiya gelek cureyên nebatên xwecihî dike, her wiha bi berfa li ser lûtkeyên xwe yên ku tevahiya salê dimîne, balê dikişîne ser xwe.