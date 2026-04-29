Ziyaretvan li ser Gola Hezarê rengên bihar û zivistanê tev dibînin

Gola Hezarê ya li Elezîzê bi rengên biharê yên derdora xwe, kulîlkên darên behîvan û berfa ser Çiyayê Hazar Baba va bala siruşthez û ziyaretvanan dikişîne.
Gola Hezarê 25 kîlomêtre dûrî navenda bajêr e û li rexê rêya Elezîz û Diyarbekirê ye. Gola Hezarê bi 56 kîlomêtre qeraxên xwe, tesîsên xwe yên turîstîk, plaj, restoran, kamp û qadên xwe yên velezînê va li bajêr di nava destînasyonên turîzmê yên girîng da cih digire.
Ji bo zêdekirina potansiyela turîzmê ya Gola Hezarê di kordîneya Walîtiyê û tevkariya Ajansa Pêşketinê ya Feratê û Îdareya Taybet a Bajêr da "Projeya Plansaziya Destînasyonê ya Ji Bo Zêdekirina Nirxên Marqeya Gola Hezarê" tê meşandin.
Gola Hezarê bi bedewiya xwe ya siruştî û derfetên xwe yên turîstîk va her demsal mazûvaniya ziyaretvanan dike. Di meha nîsanê da jî derdora golê hêşîn bû, darên behîvan kulîlk vedan. Ji aliyekî va ku berfa ser tepa Çiyayê Hazar Baba bi golê va dixuyê.
Walî Numan Hatîpoglu ji nûçegihanê AAyê ra diyar kir, gola ku li rexê rêya Elezîz-diyarbekirê ye, cihekî newaze ye.
Ji ziyaretvanan Emrah Uysal jî daxuyand, ew çiqas firsendê lê bîne, berê xwe dide golê ku veleze, bêhna xwe bide û hewaya paqij hilde.