Xortê Îtalyan bi otostopê va ji xwe ra li dinyayê digere

Cüneyt Çelik, Gökhan Çeliker
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Dario Scaioliyê 30 salî yê ku ji bajarê Lecco yê Îtalyayê 32 roj berê bi otostopê da ser rê, li Tirkiyeyê di 13 rojan da çû 12 parêzgehan.
Scaioli di çarçoveya tûra dinyayê da ya ku li Ewropayê dest pê kir, li welatên wekî Xirvatistan, Bosna-Hersek, Sirbistan, Qeredax, Albanya, Makedonyaya Bakur, Kosova û Bulgaristanê geriya û ji wir jî derbasî Tirkiyeyê bû.
Gerokê Îtalyan gera xwe ya Tiriyeyê li Stenbolê da destpêkirin û her wiha ji wir Enqere, Aksaray, Edene, Gazîentab, Şanliurfa, Mêrdîn, Diyarbekir, Bidlîs, Wan, Îdir û Qers ziyaret kir û piştî gereke 13 rojan derbasî Gurcistanê bû.
Scaioliyê ku difikire tûra xwe ya dinyayê li Hindistanê kuta bike, ji mêvandariya li bajarên Tirkiyeyê pir kêfxweş ma.
Dario Scaioli ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku ew bi otostopê va seyahetê dike, ew 32 roj berê ji bajarê xwe derket rê û gihîşt Qersê.
Scaioli destnîşan kir ku wî ji Stenbolê dest bi tûra Tirkiyeyê kir û ev 13 roj e ew li welêt digere.
Scaioli bal kişand ku wî Mêrdîn pir eciband û wiha dewam kir, "Mêrdîn bi rastî jî newaze bû, ez her wekî bûm evîndarê bajêr. Lewra bajarekî pir taybet e û mîmariya wî pir tesîrdar e."
Scaioli diyar kir ku rêwîtiya wî bêpirsgirêk derbas bû û wiha dewam kir, "Em ê ber bi Rêya Transkafkasyayê qedera 20 rojan bimeşin û paşê em ê berê xwe bidin Îranê. Ji wir jî ez ê ber bi bakur vegerim û biçim Rûsya û Qazaxistanê. Piştî gera Qazaqistan, Ozbekistan û Qirxizistanê, ez ê derbasî Çînê bim. Ji Çînê jî ez ê derbasî Pakistanê bim û ji wir jî ez ê biçim Hindistanê. Rawestgeha dawîn a rêwîtiya min Hindistan e. Armanca min a nîhaî ew e ku bigihêjim wir."