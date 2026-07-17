Xebatên lêgerînê yên ji bo çiyagerê windabûyî li Hekariyê berdewam dikin

Sayim Harmancı
17 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 17 Tîrmeh 2026
Xebatên lêgerînê ji bo çiyagerê ku dema hilkişîna Çiyayên Cîloyê yên li Hekariyê winda bûbû, berdewam dikin.
Xebatên lêgerînê ji bo dîtina çiyagerê 61 salî Yuksel Işik berdewam dikin.
Çiyagerê ku ji bo hilkişîna lûtkeya Çiyayên Cîloyê ji Bursayê hatibû û ji Deşta Balayê ya li Geliyê Cennet-Cehennemê derketibû rê, êdî ti agahî jê nehatibûn wergirtin.
Li herêmeke ku erdekî zinarî û dijwar û şert û mercên zehmet e, bi beşdariya AFAD, tîmên Lêgerîn û Rizgarkirinê yên Cendirmeyan, UMKE, tîmên cendirmeyan û herwiha parêzvanên ewlehiyê, xebatên lêgerînê tên meşandin.
Muzeyyen Işaka hevjîna çiyager ku hatiye bajêr ligel keç û kurê xwe li benda dîtina çiyager e.