Welatiyên xurbetiyê yên teqawîd ji bo heyama havînê tên welêt

Semay Ezgi Özçetin
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
EDIRNE (AA) - Welatiyên li xurbetiyê yên teqawîd yên ku li welatên cihê yên li Ewropayê dijîn ji bo ku havîna xwe li welêt derbas bikin tên Tirkiyeyê.
Piraniya welatiyên xurbetiyê yên ku ji welatên cihê yên Ewropayê hatin ber deriyê sînor ji ber ku hê dibistan nebûne tetîl ji kesên teqawîd pêk tê.
Hatîce Demîrkayaya ku ji Deriyê Sînor ê Kapikuleyê ket welêt daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û got ku 35 sal e li Almanyayê dijî.
Demirkayayê diyar kir ku hatina welêt hesteke cuda ye û got ku "Em tên welatê xwe, welatê bav û kalê xwe, tişteke ji vê xweştir heye? Hesreta memleket heye, hesreta mala me heye. Em teqawîd in, dê 3 mehan bimînin. Em ê li cihên cuda bigerin."
Mustafa Kandamarê ku ji Dresa bajarê Almanyayê hat jî got ku li xurbetiyê hesreta welêt dikşînin.
Kandamar behs kir ku qismekî salê li Almanyayê qismê din li Tirkiyeyê derbas dikin û got ku "Em hatin welêt, me gelek beriya welêt kiriye. Em 6 mehan li wir, 6 mehan jî li vir dimînin. Em gelekî ji welatê xwe hez dikin. Dîtina alayê hesteke cuda ye, nayê terîfkirin."
Teoman Haciefendîogluyê ku ji Awistiryayê hat jî diyar kir ji ber ku teqawîd bûne kengî bixwazin dikarin bên Tirkiyeyê.