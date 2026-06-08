Temelê avahiyê Fakulteya Behrevaniyê ya Zanîngeha Van Yuzuncu Yilê bi merasîmê hat avêtin
Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandioğlu
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
photo: Emre Ilıkan / AA
Temelê avahiyê Fakulteya Behrevaniyê ya Zanîngeha Van Yuzuncu Yilê bi merasîmê hat avêtin
VAN
Serokê Konseya Rîspiyên Teşkîlata Dewletên Tirk (TDT) Bînalî Yildirim wiha got: "Em êdî di Tirkiyeya Bêteror da ne, di Sedsala Tirkiyeyê da ne. Di vê sedsalê da, em ê înşallah hemû bi hev ra welatê xwe bigihînin rêza welatên pêşeng ên cîhanê. Em ji niha va dengên wê dibihîzin."
Merasîma temelavêtina avahiyê Fakulteya Behrevaniyê ya ku wê ji hêla Serokê Lijneya Rêvebiriya Behrevaniyê ya PascoGasê Şaban Kayikçi va were çêkirin, li kampusa Zanîngeha Van Yuzuncu Yilê hat lidarxistin.
Serokê Konseya Rîspiyên Teşkîlata Dewletên Tirk (TDT) Bînalî Yildirim jî beşdarî merasimê bû û li wir axivî.
Yildirim daxuyand veberhênanên ji bo behrevaniyê tên kirin gelekî girîng in û anî ziman Gola Wanê jî wek behrekî mezin e ku fakulteya behrevaniyê wê ji bo bajarê Wanê pir xweş be.
Yildirim got hewcedarî bi çi hebe wek berê ew ê niha jî bikin û wiha axivî: "Em êdî di Tirkiyeya Bêteror da ne, di Sedsala Tirkiyeyê da ne. Di vê sedsalê da, em ê înşallah hemû bi hev ra welatê xwe bigihînin rêza welatên pêşeng ên cîhanê. Em ji niha va dengên wê dibihîzin. Bi rastî ez jî wekî endamekî vê zanîngehê têm hesibandin. Unvana doktorayê ya rûmetê dan min. Ji ber vê, em ji berpirsiyariya xwe ya li hemberî vê zanîngehê haydar in. Çi hewce dike me kir û em ê ji vir şûn da jî bikin."
Serokê Meclisê yê Berê Îsmet Yilmaz, Walî û Wekîlê Serokê Şarederiya Bajarê Mezin a Wanê Ozan Balci, Rektorê Zanîngeha Van Yuzuncu Yilê Prof. Dr. Hamdullah Şevlî, Serokê Lijneya Rêvebiriya Behrevaniyê ya PascoGasê Şaban Kayikçi, Parlamenterên Wanê yên AK Partiyê Burhan Kayaturk û Kayhan Turkmenoglu û Midûrê Giştî yê Saziyên Behrevaniyê yên Tirk ên KKTCyê Cemalettîn Şevlî jî di merasimê da axivîn.
Piştî axaftinan xerca ewil hat rijandin û temelê fakulteyê hat avêtin.