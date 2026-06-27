Siruşta Sariqamîşê bi kulîlkên sor û zer xemilî

[1/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[2/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[3/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[4/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[5/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[6/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[7/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[8/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[9/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[10/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[11/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[12/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[13/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.
[14/14] Li Sariqamîşa navçeya Qersê ku yek ji cihê herî bilind ê welat e û demsala zivistanê lê gelekî dirêj e, çêreyên ku piştî baranan şîn bûn, bi kulîlkên sor û zer xemilîn.