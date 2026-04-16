Serokê Ragihandina Serokomariyê Duran: "(Êrîşa dijî dibistanê ya li Kahramanmaraşê) Bûyer bi hûrgilî tê lêkolînkirin"

Mümin Altaş
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettîn Duran der barê êrîşa biçek a dijî dibistanê ya li Kahramanmaraşê da got: "Bûyer bi destê saziyên me yên têkildar, bi hûrgilî tê lêkolînkirin û der barê pêvajoyê da hemû gavên pêwîst têne avêtin."
Duran li ser hesabê xwe yê NSosyalê daxuyand, êrîşa ku li dibistaneke Kahramanmaraşê hat kirin, her kes xemgîn kir.
Burhanettîn Duran wiha got: "Bûyer bi destê saziyên me yên têkildar, bi hûrgilî tê lêkolînkirin û der barê pêvajoyê da hemû gavên pêwîst têne avêtin. Şaxên me yên ewlehî, tenduristî û perwerdeyê bi awayekî çalak li qadê dixebitin û her qonaxa pêvajoyê bi awayekî hevrêzî tê birêvebirin. Girîng e ku civaka me li hemberî bûyerên bi vî rengî bi aqlekî selîm tevbigere û ji panîkê dûr bisekine. Ji ber ku ev bûyer rasterast bandorê li ser zarok û malbatên me dike, di serî da medyaya kevneşopî û dîjîtal divê her kes li ser mecrayan di bikaranîna ziman û gotarên xwe da pir baldarî tevbigere. Divê ji îfadeyên ku dikarin bandorên trawmatîk zêde bikin, tirs û endîşeyê kûrtir bikin dûr bisekinin. Ji bo parastina derûniya zarokên me, ev berpirsiyariyeke girîng e."