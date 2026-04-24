Serokê Heyeta Mutewellî ya Weqfa Belavkirina Îlmê Erdogan di civîna Saziyên Civaka Sivîl da axivî

İbrahim Yaldız
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Serokê Heyeta Mutewellî ya Weqfa Belavkirina Îlmê (Îlîm Yayma) Necmeddîn Bilal Erdogan got, "Heke em weke Tirkiyeyê dixwazin ewledar bin, di heman demê da divê em ji bo ewlekariya hemî herêmê bixebitin. Wate divê em xeta parastina Tirkiyeyê li dervayî Tirkiyeyê daynin."
Erdogan li Fakulteya Îlahiyatê ya Zanîngeha Alparslan Mûşê di civîna Saziyên Civaka Sivîl da axivî.
Erdogan diyar kir ku li herêmê bi berdewamî şer, pevçûn an jî nearamiyên din hene û wiha pê da çû:
"Li herêmeke wiha, eger em weke Tirkiyeyê dixwazin ewledar bin, her çend em tenê li ewlehiya xwe difikirin jî, divê em pir bi hêz bisekinin. Heke em weke Tirkiyeyê dixwazin ewledar bin, di heman demê da divê em ji bo ewlekariya hemî herêmê bixebitin. Wate divê em xeta parastina Tirkiyeyê li dervayî Tirkiyeyê daynin. Pêwîst e em li Balkanan, Rojhilata Navîn, Bakurê Afrîkayê û Qefqasyayê hebûneke xwe ava bikin. Aramî, refah û aştiya van herêman di rastiyê da, dê hêz û aştiya Tirkiyeyê pêk bîne. Hêza me heye ku em vê bikin? Bi îzna Xwedê, em digihêjin wê hêzê. Û wekî Tirkiyeyê, piştî ku em gihîştin wê hêzê, heke em zarokên xwe winda bikin, heke em nikaribin zarokên xwe ji bo îdealeke wisa, vîzyoneke wisa amade bikin, emê nikaribin bi ser kevin. Ew ê binê vê vala bimîne."
Piştî ku pirs bersivandin Erdogan digel heyeta pê ra derbasî Şaxa Mûşê ya Weqfa Belavkirina Îlmê bû.
Di bernameyê da Waliyê Mûşê Avnî Çakir, Parlamenterê AK Partiyê yê Mûşê Mehmet Emîn Şîmşek, Parlamenterê AK Partiyê yê Bedlîsê Turan Bedîrhanoglu, Parlamenterê AK Partiyê yê Bursayê Muhammet Mûfit Aydin, Rektorê Zanîngeha Alparslan Mûşê Prof. Dr. Mustafa Alican, Serokê Bajarê Mûşê yê AK Partiyê Melîk Emre, Şaredarê Bedlîsê Nesrullah Tanglay, Serokê Bajarê Bedlîsê yê AK Partiyê Engîn Gunceoglu, Serşêwirmendê Serokomar Vedat Demîroz, şaredar, endamên partiyê, endamên Weqfa Belavkirina Îlmê, endamên Heyva Sor a Tirkiyeyê, nûnerên saziyên civaka sivîl û welatî amade bûn.