Şempanzeya ku li Parqa Jiyana Siruştî ya Gazîentabê nû hat dinyayê eleqeyê dibîne

Adsız Günebakan
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Li Parqa Jiyana Siruştî ya Gazîentabê ku ji hêla mezinbûna qada xwe û cisnên ku vedihewîne va li Tirkiyeyê ya herî mezin e û li dinyayê jî ji yên herî mezin e, kudika şempanzeyê ya ku nû hat dinyayê, bala ziyaretvanan dikişîne.
Li parqa ku ji hêla Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê di 2001ê da li Daristana Bircê li qadeke bi qasî milyonek metrekareyî hat avakirin, qedera 3 meh berê şampanzeyek za û kudikek anî.
Şempanzeya ku maka wê kêliyekê jî li ber serê wê venaqete, bala ziyaretvanan dikişîne.
Celal Ozsoylerê Serokê Daîreya Parastina Jiyana Siruştî ya Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku parqa wan, ji wan baxçeyên ajalan e ku rêjeya zayînê herî zêde ye.
Ozsoyler bal kişand ku ew bi îhtimam miqatî ajalan dibin û wiha dewam kir, "Li vir me li gorî jîngeha resen a ajalan ji wan ra stargeh û dorhêla jiyanê durist kir. Bi taybetî em li ber kanguru, xezal, gakovî, şêr, piling û keftaran têjik û kudikan digirin. Ev jî nîşan dide ku heywan xwe aîdî vê derê hîs dikin."
Ozsoyler diyar kir ku kudika şempanzeyê ya nû hat dinyayê, ajala wan a 13em a ji vê cisnê ye û wiha dewam kir, "Me li ber şempanzeyeke makî 3 kudik girtin. Yên ewil me navê wan danî 'Can' û 'Fistiq'. Niha kudikeke me ya din jî çêbû. Kudik bû maskotê parqê."