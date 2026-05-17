Şelaleyên ku piştî berf û baranê ava wan gur diherikin, li benda ziyaretvanên xwe ne
Li Çermîka navçeya Diyarbekirê bi berfa ku zivistanê ket û barana ku ji derbiharê heta niha barî va ava şelaleyên Şeyhandede û Yabanardiyê zêde bû û şelale li benda ziyaretvanên xwe ne.
Bestami Bodruk, Bilal Çelikten
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
photo: Bestami Bodruk / AA
Türkiye, Diyarbakır
Di salên dawî da ji ber hişkahiyê ava şelaleyan û Çemê Sînegê kêm bûbû, lê piştî berf û barana ku îsal barî, şelale û çem cardin bi xwe va hatin.
Çem û Newala Sînegê bi şelaleyên Şeyhandede û Yabanardiyê, kelkelkên xwe va bûye pêgeha hezkiriyên ku bi zinaran va hilpaz dibin û kesên ku ji raftîngê hez dikin. Çiyayê Gelîncîkê ku dişibe kevirên cinan û bûye mijara efsaneyan jî li navçeya Çermîkê ye û navçe her demsal ji turîstên xwecî û biyanî xalî nabe.
Qaymeqamê Çermîkê Adem Karataş ji nûçegihanê AAyê ra axivî û wiha got, "Navçe bi şelale, kelkelk û siruşta xwe va ji cihên girîng ên turîzmê yek e. Piştî berf û baranê em li bendê ne ku turîst werin navçeyê û em wan têxin mêvan."
Şaredarê Çermîkê Şehmus Karamehmetoglu jî got ku wan par mazûvaniya nêzî 500 hezar ziyaretvanên şelale, Çemê Sînegê û kelkelkan kir, ew îsal jî li bendê ne ku 600 hezar turîst werin.