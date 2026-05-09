Şampiyonaya Tirkiyeyê ya Raftîngê ya Werzişên Dibistanan li Bîngolê dest pê kir

Şampiyona ku bi organîzasyona Wezareta Werziş û Ciwanan, Qaymeqamtiya Gencê û Federasyona Kanoyê ya Tirkiyeyê va di Rûbarê Muradê da hat lidarxistin dest pê kir.
Walî Cahît Çelikê ku beşdarî bernameyê bû beriya pêşbirkan raftîng kir.
Di parkûrên ku li ser rûbarê hatin çêkirin da, 77 taximên ku ji werzişvanên ji Diyarbekir, Tuncelî, Hekarî, Wan, Yozgat, Girêsûn, Rîze, Ordu, Duzce û Bîngolê pêk dihatin, di kategoriyên cuda da ketin pêşbirkê.
Walî Çelik di daxuyaniya xwe ya ji bo rojnamevanan da anî ziman ku Rûbarê Muradê ji Eledaxên Agiriyê dizê û tevlî Rûbarê Feratê dibe.
Çelik tekezî kir ku Rûbarê Muradê di dîrokê da bi taybet di warê çandiniyê da jiyanê dide derdora xwe û wiha pê da çû:
"Ez serkeftinê ji hemî taximên beşdar ra dixwazim. Em dixwazin her xwendekarekî me, her ciwanekî me bi şaxeke werzişê ra mijûl be. Ji ber ku, ji bilî serkeftina akademîk, mijûlbûna bi werzişê, bi taybetî ji hêla bedenî û derûnî va, sûdeke giring dide zarokên me. Ez ji vê bi bawer im. Heke îmkan hebin, bila bi teqez şaxekî werzişê hilbijêrin. Hevîdar im ev çalakî, îsal jî xweş derbas bibe, bê qeze û bele biqede û di salên pêşiya me da jî, organîzasyonên hê berfirehtir û xweştir çêbibin."
Çelik spasiya her aliyên ku keda wan di organîzasyonê da çêbûye, kir.
Rahênerê Taximê Neteweyî yê Raftîngê û perwerdîgarê raftîngê yê navneteweyî Aydin Akçayê ku ji Rîzeyê hatiye, destnîşan kir ku ew gelekî kêfxweş e ku li navçeya Gencê beşdarî organîzasyoneke bi vî rengî dibe û got, "Bi qasî ku em dibînin, ji bo vê werzişê av û cih têr dike. Beşdariya di pêşbirkê da jî di asteke bilind da ye."
Pêşbirk dê heta 10ê Gulanê berdewam bikin.