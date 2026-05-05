Rêwîtiya masîkefalên Gola Wanê ya ber bi avên şêrîn va dest pê kir

Masîkefalên ku di Gola Wanê da dijîn ji ber ku germahiya ava gol û çeman gihîşt asteke ku hewce dike, dest bi koça ber bi avên avên şêrîn va kirin ku li hev zêde bibin
Masîkefal li wargehên dora peravên Gola Wanê ji 15 hezar kesî ra dibin çavkaniya debarê û her sal di heyama lihevzêdebûnê ya navbera 15ê Nîsanê-15ê Tîrmehê da dest bi vê rêwîtiya dijwar dikin.
Masîkefal ji bo ku ji ava şor û bisoda ya golê herin avên şêrîn, berevajî avê avjeniyê dikin û hewl didin ku bi bazdanê astengiyên li pêş xwe derbas bikin.
Îsal jî ji ber ku germahiya avê gihîşt asteke qasî ku hewce dike û wan pêvajoya xwe ya fîzyolojîk temam kir, rêwîtiya masîkefalan a ber bi çemên ku diherikin nav Gola Wanê va dest pê kir.
Endamê Hîndekariyê yê Fakulteya Berên Avê ya Zanîngeha Van Yuzuncu Yilê Dr. Mustafa Akkuş ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ku masîkefal di ava şor û bisoda ya Gola Wanê da dijîn, lê lihevzêdebûna wan di çeman da çêdibe.
Akkuş anî ziman ew ji 15ê Nîsanê pê va diçin çeman û wiha axivî: "Masîkefalên ku rewşên xwe yên fîzyolojîk temam kirine dest bi ketina çeman kirin. Niha yên ku hatine li vir, masiyên ewil in ku ji bo lihevzêdebûnê hatine çem. Ew ê ber bi aliyê jorê yê çem va herin, xerzên xwe daynin û vegerin."
Akkuş got masîkefal ji bo Wanê û gelê herêmê gelekî giring in ku bi hezaran însan pê wan debara xwe dikin û wiha dewam kir: "Masîkefal cureyekî endemîk in û li dinyayê bi tenê di Gola Wanê da dijîn. Her çiqas di ava şor û bisoda ya Gola Wanê da bijîn jî, ji bo lihevzêdebûnê hewcedariya wan bi avên şêrîn heye. Di vê heyamê da gelek masî ber bi çeman va diçin û koça lihevzêdebûnê çêdibe. Her yek masiyek hema bibêje qasî 10 hezar xerz dihewîne."