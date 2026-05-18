Projeya Herêma Çandiniya Organîze ya Serayê ya Sîlopiyê hat nasandin

Mehmet Demirhan
18 Gulan 2026•Rojanekirin: 18 Gulan 2026
Bernameya nasandina Projeya Herêma Çandiniya Organîze ya Serayê ku bi hevkariya Wezareta Çandinî û Daristanê, Walîtiya Şirnexê, Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Şirnexê û Midûriyeta Giştî ya Reforma Çandiniyê hat pêkanîn, li salona konferansê ya kolejeke taybet hat kirin.
Walî Bîrol Ekîcî beşdarî bernameyê bû, çû dîtina standa nasandina projeyê û ji peywirdaran agahî sitand.
Ekîcî li vir di axaftina xwe da bangî veberhêneran kir û diyar kir ku ji bo kargehên malbatî 8 milyon lîre, ji bo kargehên profesyonel 30 milyon lîre, ji bo miteşebisên jin û ciwan jî ji sedî 70 hîbe derfet hene.
Qaymeqam Çaglar Partal jî bal kişand ku li navçeyê veberhênaneke stratejîk hat cîbicîkirin û bi avabûna serayan va hilberîn û îstixdam dê zêde bibe.
Parlamenterê AK Partiyê yê Şirnexê Arslan Tatar, Şaredara Sîlopiyê Jiyan Ormanli, Serokê Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Şirnexê Osman Gelîş, Midûrê Çandinî û Daristanê yê Parêzgehê Oktay Sezgîn, rayedarên dem û dezgehên fermî, nûnerên saziyên civaka sivîl, veberhêner, cotkar û welatî beşdarî bernameyê bûn.