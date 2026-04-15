Polêsên behrê ji bo ku masîkefalên li Gola Wanê dijîn neyên girtin bi baldarî dixebitin

Masîkefalên li Gola Wanê dijîn û di serdema lihevzêdebûnê da li dijî avê avjeniyê dikin ku ber bi ava şirîn va herin, di heyama qedexeya masîgirtinê da wê ji hêla ekîbên Midûriyeta Şaxa Bendera Behrê ya Edremîtê ya Midûriyeta Ewlehiya Bajêr va bên parastin.
Masîkefalên ku di gola herî mezin a Tirkiyeyê ya ku rûberê wê 3 hezar û 713 kîlomêtroçargoşe ye da dijîn, di serdema lihevzêdebûnê ya navbera 15ê Nîsanê-15ê Tîrmehê da ber bi ava şirîn va diçin.
Qedexeya masîgirtinê ya ji bo masîkefalan ya ku qasî 15 hezar kes pê debara xwe bi wan dikin, dest pê kir.
Li Îpekyolu, Edremît, Tuşba, Gewaş, Muradiye û Erdîşa navçeyên Wanê û Xelat, Adilcewaz û Tetwana navçeyên Bidlîsê yên ku qeraxên wan bi golê ra heye girtina wan hat qedexekirin.
Ekîbên Midûriyeta Şaxa Bendera Behrê ya Edremîtê ya Midûriyeta Ewlehiya Bajêr, Fermandariya Koma Gola Wanê ya Ewlehiya Qeraxê, Fermandariya Cendirmeyan a Bajêr, Midûriyeta Çandinî û Daristanê ya Bajêr û şaredarî wê destûrê nedin ku masîkefal di hemû çem û golan da bên girtin.
Hatîce Arslana li Şaxa Bendera Behrê wezîfedar e ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ji bo ku masîkefal bên parastin ew bi saziyên din ra dixebitin û tevdîran dibînin.
Aslanê anî ziman ew ê destûrê nedin ku masî bi qaçaxî bên girtin û wiha axivî: "Tîma ku ji hêla Serokatiya Daîreya Parastinê ya Midûriyeta Giştî ya Ewlehiyê va ji bo bajarê me hatiye veqetandin ji 6 wesayîtên behrê, 3 wesayîtên bejayî û 20 personelan pêk tê."