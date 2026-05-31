Parka Jiyana Siruştî ya Gazîentabê di betlaneya eydê da mazûvaniya 105 hezar ziyaretvanan kir

Fevzi Kemal Karagöz
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Parka Jiyana Siruştî ya Gazîentabê di betlaneya Eyda Qurbanê da heta niha mazûvaniya 105 hezar ziyaretvanan kir.
Şaredariya Bajarê Mezin di 2001ê da li Daristana Burcê ser qadeke nêzî milyonek qeremêtreyî park ava kir. Di parkê da ji 380 cisnê heyvanan ji 8 hezarî zêdetir heywan hene.
Ji aliyê mezinbûna qadê û cisnên heywanan va ev park li Tirkiyeyê parka herî mezin e, li dinyayê jî ji baxçeyên heywanan ên herî mezin yek e. Ji ber betlaneya eydê li parkê qerebalixî heye.
Welatiyên ku ji çar aliyê Tirkiyeyê tên, gelek cisnên heywanan li vê derê dibînin.
Serokê Daîreya Parastina Jiyana Siruştî ya Şaredariya Bajarê Mezin Celal Ozsoyler ji nûçegihanê AAyê ra got ku ji çar aliyê Tirkiyeyê ziyaretvanan Parka Jiyana Siruştî ziyaret kir.
Abdullah Polatê ku ji Qersê hat jî wiha got, "Em ji bo baxçeyê heywanan hatin Gazîentabê. Ev der xweş e. Me pir eciband."