Nûnerê Bexdayê yê Rudawê Helkewt Ezîz di qezaya trafîkê da mir

Salih Bilici
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Li gorî daxuyaniya Rudawê, Helkewt Ezîz dema ku ji Bexdayê ber bi Besrayê va ji bo şopandina nûçeyan diçû, di qezayeke trafîkê da mir.
Li gorî daxuyaniyê, TIRek li ser rêya Bexda-Besrayê li wesayîta ku Ezîz tê da bû qelibî.
Helkewt Ezîzê ku di qezayê da bi giranî birîndar bû li Dîwaniyeyê rakirin nexweşxaneyê lê, ew tevî hemû hewldanan ji mirinê nefilitî.
Helkewt Ezîzê ku rojnamevanekî serkeftî bû, ji 20ê Çileya Pêşîn a 2015an û vir va ji bo Rudaw Medyayê dixebitî.
Ezîzê ku bi eslê xwe ji Kerkûkê ye di sala 1989an da li Hewlêrê ji dayik bû.
Ezîz ji Beşa Şanoyê ya Enstîtuya Hunerên Bedew a Kerkûkê mezûn bû û 16 sal bû ku di medyayê da dixebitî. Beriya ku ew li Rudawê bixebite, li gelek kanalên televîzyonê yên li Kerkûkê xebitîbû.
- Ji Ofîsa Nêçîrvan Barzanî ji bo Helkewt Ezîz peyama sersaxiyê
Ji Ofîsa Serokê Herêma Kurdistanê (HKI) Nêçîrvan Barzanî ji bo Helkewt Ezîz peyama sersaxiyê hat weşandin.
Di peyamê da hat gotin serê koma Rudawê, malbata Helkewt Ezîz û hezkiriyên wî sax be.