Muzîkjenê ku vegeriya ser warê xwe hem gavantiyê hem jî mamostetiya bateriyê dike

Feyzî Fîlîzê ku salên dûr û dirêj li Bursayê wekî baterîst derket ser dikan, li ser daxwaza malbata xwe vegeriya Diyarbekira cî û warê bav û kalên xwe û li vê derê gavantî û mamostetiya bateriyê dike.
Fîlîz di sala 1984an da li Diyarbekirê hat dinyayê û çav da kekê xwe yê ku di dewatan da li bateriyê dixist û di zaroktiya xwe da fêzî lêxistina vî enstrumana rîtmê bû.
Fîlîz di pola dawî ya lîseyê da bi hevalên xwe ra koma muzîkê ava kir û li kafeyan wekî kom derket ser dikê û li bateriyê da.
Fîlîz piştî perwerdeya lîseyê li Antalya û Îzmirê di sektorên cuda da xebitî û di vê pêvajoyê da dev ji bateriyê berneda.
Ji ber ku malbata wî li Bursayê dijiya, li ser daxwaza malbata xwe li Bursayê bi cih bû û li vê derê bi koma muzîkê ra beşdarî bernameyên kanalên herêmî bû.
Piştî ku kom bela bû, Fîlîz li bajêr demeke dirêj li mekanên cuda derket ser dikê.
Her çend malbata wî di sala 2008an da vegeriya Diyarbekirê jî Fîlîz li Bursayê ma û baterîstî domand.
Nêzî du sal berê li ser daxwaza malbata wî ya ku rêncberiyê dike, Fîlîz seba alîkariya malbata xwe biryar da û vegeriya Taxa Başîlê ya gundewar a li ser navçeya Yenîşehira cî û warê bav û kalên xwe.
Fîlîz çêlekên malbata xwe xwedî dike û gavantiya malê dike. Di heman demê da li navenda bajêr bi navendeke hunerê ya taybet ra li hev kiriye û li wê derê di hefteyê da 2 rojan perwerdeya bateriyê dide zarok û navsereyan.
Baterîst Fîlîzê ku li gund wekî "Gavanê biguhar", "Gavanê bideq" jî tê zanîn, ji nûçegihanê AAyê ra got ku wî di piçûktiya xwe da kevçî û kodik li hev dixist û rîtim li hev dianî.
Fîlîz diyar kir ku ew hem li vê derê gavantiyê dike hem li navenda Diyarbekirê di qurseke taybet da perwerdeyê dide û wiha dewam kir: "Xwendekarên min ên 4 sal û nîv jî heye, yê 45 salî jî heye. Ez ji her du karên xwe jî hez dikim. Min tu carî dev ji vî karî bernedabû. Li gorî min ez hem gavanekî baş im hem jî baş li bateriyê dixim."