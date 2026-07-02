Mozvanê ku pîşe ji bavê xwe wergirt dixwaze hingivê Çataxê bi dinyayê bide nasîn
Tekîn Semoyê ku pîşeya mozvaniyê ji bavê xwe yê ku li Çataxa Wanê 20 salan serokatiya yekîtiyê kir wergirt, hingivê ku li quntarê Çiyayê Kato hildiberîne, bi sîparîşan dişîne gelek cihên welêt
Emre Ilıkan
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
photo: Özkan Bilgin / AA
Mozvanê ku pîşe ji bavê xwe wergirt dixwaze hingivê Çataxê bi dinyayê bide nasîn
VAN
Tekîn Semoyê 24 salî yê ku pîşeya mozvaniyê ji bavê xwe yê ku li Çataxa navçeya Wanê 20 salan serokatiya yekîtiyê kir wergirt, dixwaze hingivê ku li quntarê Çiyayê Kato hildiberîne bi dinyayê bide nasîn.
Semoyê ku di meha nîsanê da bi piştgiriya 200 mozvanên navçeyê wekî Serokê Yekîtiya Hilberînerên Hingivê Çataxê hat hilbijartin, li quntarê Çiyayê Kato ku di navbera navçeya Çataxê û Beytuşebaba navçeya Şirnexê da dimîne, mozvaniyê dike.
Semoyê ku li ber destê bavê xwe yê ku 20 salan serokatiya yekîtiyê kir gihîşt, piraniya wextê xwe bi eleqebûna kewaran va derbas dike.
Semo ji serê biharê pê va kewarên xwe vediguhezîne zozanên li quntarên Çiyayê Katoyê û her wiha hingivê ku li vir hildiberîne, raberî mişteriyên xwe yên nava welêt û dervayî welêt dike.
Serokê yekîtiyê yê xort yê dixwaze mozvaniya ku ji bavê xwe hîn bûye bi pêş bixe, ji aliyekî va jî hewl dide ku li navçeyê mozvaniyê pêşdatir bibe û pirsgirêkên endamên yekîtiyê çareser bike.
Semo ji peyamnêrê AAyê ra bal kişand ku ew bû talibê serokatiya yekîtiyê da ku li navçeyê mozvaniyê geş bike û ji ciwanan ra bibe mînak.
Semo her wiha bal kişand ku li navçeyê derdora 200î mozvan hene û bi 40 hezar kewarî va hilberîna hingiv tê kirin û salane jî derdora 500 tonî hingiv tê hilberîn.
Ji aliyekî din va Semo destnîşan kir ku bi "Projeya Belavkirina Kewarên Bimoz" va ya ku bi piştgiriya Walîtiya Wanê, Şaredariya Bajarê Mezin û Midûriyeta Çandinî û Daristanê ya Parêzgehê va hat destpêkirin, li Çataxê 800 kewarên bimoz li mozvanan hatin belavkirin.