Mamosteyê teqawid bi bisîkletê ji xwe ra li 80 parêzgehan geriya

Sayim Harmancı
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Mesut Dînçerê 68 salî yê mamosteyê polê yê teqawid ê şêniyê Kinika navçeya Îzmirê, di çarçoveya tûrên bisîkletê da ku 15 sal berê da destpêkirin, pedal zivirand û çû 80 parêzgehan.
Dînçerê ku li Kinikê qedera 20 sal berê dest bi zivirandina pedalên bîsîkletên ku ji du zarokên xwe ra sitandin kir, dema ji karê mamostetiyê xalî dibû, bi bisîkletê diçû û ji xwe ra li gund û navçeyên derdorê digeriya.
Dînçerê ku bi qasî 5 salan bisîkleta xwe di mesafeyên kurt da ajot, bi demê ra zexm bû û derket tûrên dirêjtir.
Dînçerê ku 10 sal berê teqawid bû, dev ji vê hezkirina xwe berneda.
Dînçer her sal ji xwe ra roteyeke nû hilbijart, Stenbol ne tê da çû hemû parêzgehan û derfeta dîtin û naskirina Anadoluyê û însanên wê bi dest xist.
Dînçer her wiha di 29ê Nîsanê da ji Îzmirê bi rê ket û qedera 2 hezar û 400 kîlometre rê pedal zivirand û ji ser Şirnexê gihîşt Hekariyê.
Dînçerê ku bi bisîkleta xwe berê xwe da rêbejaya Hekarî-Wanê ku ji Geliyê Zapê ra derbas dibe, piştî kutakirina vê tûrê dixwaze derkeve tûra Balkanan.
Dînçer ji peyamnêrê AAyê ra destnîşan kir ku qedera 15 salan e derdikeve tûrên bisîkletê û di vê çarçoveyê da ew çûye 80 parêzgehan.
Dînçer bal kişand ku ew bi tenê neçûye Stenbolê û wekî din ew çûye hemû parêzgehan û wiha dewam kir, "Bêyî bikaranîna wesayîtê ez diçim û vedigerim. Ez ji siwarbûna bisîkletê pir hez dikim. Ez difikirim derkevim tûra Balkanan. Kutabûna vê tûrê dê 2 mehan bibîne. Veger hêsantir û bileztir dibe. Cihên dibînim li ser medyaya civakî ji bo kesên din didim nasandin."