Li Zanîngeha Şirnexê merasîma mezûnbûnê hate lidarxistin
Di merasîma mezûnbûnê ya li Zanîngeha Şirnexê da 415 xwendekarî dîplomayên xwe wergirtin.
Ekrem Payan
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
photo: Ekrem Payan / AA
Türkiye, Şırnak
Di merasîma ku li qada futbolê ya zanîngehê hat lidarxistin da xwendekarên mezûn bûn, meşa kortejê lidarxistin.
Di meşê da pankartên ku xwendekarên di meşê da hilgirtin, bi sloganên wekî "Ji çem heta deryayê, Filistîn wê azad be", "Filistînê îsal tu xwendekar mezûn nekir" û "Em bûn şampiyon û em mezûn bûn" ku amblema Amed Sportîf Faaliyetlerê li ser wan bû, balê kişandin.
Piştî xwendina Sirûda Neteweyî, Zehra Muştaka xwendekara herî baş ya zanîngehê, axaftinek kir û plaketek li deftera mezûnbûnê daliqand.
Di merasîmê da piştî axaftinan, plaket dan xwendekarên ku bi serkeftî mezûn bûne û piştî ku sirûda mezûniyetê hate gotin, xwendekaran kepên xwe avêtin hewayê.