Li Yozgatê serwêsa xwendekaran welgeriya, 2 xwendekar û ajokar mirin, 7 xwendekar birîndar bûn
Li Saraykenta navçeya Yozgatê serwêsa xwendekaran welgeriya, li gor tesbîtên ewil 2 xwendekar û ajokarê serwêsê mirin, 7 kes birîndar bûn.
Sait Çelik, Ömer Ertuğrul
15 Gulan 2026•Rojanekirin: 15 Gulan 2026
photo: Sait Çelik / AA
Türkiye, Yozgat
Serwêsa xwendekaran a bi plakaya && ADT 198 a ku ji navçeya Saraykentê ber bi gundê Sogutluyê va diçû û navê ajokarê wê hê nehatiye hînbûn li texma gundê Sogutluyê ji kontrolê derket û welgeriya.
Li ser îxbarû ekîbên tenduristiyê sewqî cihê bûyerê kirin.
Di qezayê da li gor tesbîtên ewil 2 xwendekar û ajokarê serwêsê mirin, 7 xwendekar birîndar bûn.
Waliyê Yozgatê Mehmet Alî Ozkan daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û got ku "Wesayîta serwêsê ya ku ji navçeya Saraykentê ber bi Sogutluyê va diçû qeza dike. Di qezayê da mixabin ku 2 xwendekarên me û ajokarê serwêsê jiyana xwe ji dest didin. 7 xwendekarên me yên din birîndar bûn."