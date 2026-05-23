Li Wanê tîma cendirmeyê ya siwarî ji bo kefalên încî li ser kar in

Li Wanê tîma cendirmeyê ya siwarî ji bo kefalên încî yên ku di nava Gola Wanê da dijîn û ji bo xerzdayînê koçî rûbar û çeman dikin, ji masîgiran biparêzin, dewriyeyê dikin.
Li mezintirîn gola gola Tirkiyeyê ya xwedî 3 hezar û 712 metroçarçik, koça masiyên kefalên încî yên ku bi mebesta xerzdanînê ber bi avên şêrîn va koçê dikin, berdewam e.
Tîma siwarî ya ser bi Fermandariya Cendermeyan a Parêzgeha Wanê, li deverên ku wesayît nikarin bigihîjin wan, li cihê ku çem û robar dirijin golê, dewriyeyê digerîne, bi vî awayî rê li ber masîgiriya neqanûnî digire.
Tîma siwarî li ser masîgirya neqanûnî jî agahî dide welatiyan, piştgiriyê dide hewldanên ji bo parastina kefalên încî.
Sevda Çakıra ku ji Meletiyê hatiye da ku li koça masiyan temaşe bike, ji nûçegihanê AAyê ra got ku kontrolên ku ji hêla hêzên ewlehiyê va têne kirin giring in.
Ahsen Bozkurt a 7 salî jî got, "Ev cara yekem e ku ez koça masiyan dibînim û min gelek kêf kir. Min bi hevalên xwe ra lîst, ez bi hespan şabûm û ez kêfxweş bûm."