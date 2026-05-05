Li Wanê dehl û terazinên ku bi baran û ava belekiyan va ava wan zêde bû, bi çivîkên koçber şên bûn

Li Erdîşa navçeya Wanê dehl û çavkaniyên ku salên çûyî ji ber kêmasiya berf û baranê û her wiha hişkesaliyê, ziha bûn yan jî asta ava wan kêm bû, îsal bi xêra berf û barana zêde cardin bûn cihê vehewîna perendeyên koçber.
Li Wana ku ji hêla miqdara berf û baranê va serdemeke her bi bereket ya salên dawîn derbas dike, bi ava belekiyan û her wiha baranê va dehl û terazin şên bûn.
Li deverê bi zindîbûna siruştê va perendeyên cisn cuda berê xwe dan dehl û terazinan.
Endamên Komeleya Hunera Wêneyê ya Wanê jî derketin qadê ku li deverê çerx û nûbûna siruştê qeyd bikin.
Endamên komeleyê li keviya Gola Wanê û li devê coybaran hewl dan wêneyên çivîk û werdekên koçber bikişînin.
Prof. Drç Ozdemir Adiguzelê Endamê Hîndekariyê yê Beşa Biyolojiyê ya Fakulteya Fenê ya Zanîngeha Yuzuncu Yilê (YYU) ya Wan diyar kir ku cihên avî yên wekî dehl û terazinan ji hêla cure û cisnên zîndeweran dewlemend in û lewma jî her welat hewl dide bi qanûnan van deveran biparêze.
Mamoste Kubranur Kaya Yilmaza endama komeleyê diyar kir, ew wêneyan dikişînin ku perendeyên koçber qeyd bikin.
Mehmet Akif Çelebiyê endamê komeleyê jî diyar kir, îsal bi zêdebûna berf û baranê va hin coybarên zihabûyî jinûva herikîn.