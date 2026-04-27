Li "Vanadokya"yê cendirmeyên li ser hespan bala ziyaretvanan dikişînin

Li Başkaleya navçeya Wanê, tîma cendirmeyên siwarî li herêma kevirên cinan a ku wek "Vanadokya" tê binavkirin, di nobeta ku digirin da hem ewlehiya ziyaretvanan pêk tîne û hem jî herêma geştiyariyê diparêze.
Li gundê Yavuzlarê yê ku 33 kîlomêtro dûrî navenda navçeyê ye, kevirên cinan û şikeftên siruştî yên bi demê ra çêbûne, ji ber ku dişibin kevirên cinan ên Kapadokyayê, balê dikişînin.
Zinarên vir ji axa ku ji Çiyayê Agirîn ê Yîgîtê pekiyaye û paşê jî li ber ava baranê û bayê meht bûne û derketine holê.
Ev herêma ku 35 şikeft û 12 xaniyên kolandî tê da hene, ji hêla xelkê herêmê va wekî "Vanadokya" tê binavkirin.
Ji bo parastina vê derê û ewlehiya geştiyarên navxweyî û biyanî di bin banê Fermandariya Cendirmeyan a Bajarê Wanê da tîmeke siwaran hat wezîfedarkirin.
Tîm li "Vanadokya"ya ku di mehên bihar û havînê da mazûvaniya gelek geştiyarên navxweyî û biyanî dike, dixebite.
Siwarên ku li herêmê digerin hişyariyê didin ziyaretvanan ku ew zirarê nedin herêmê û li gorî rêzikan tevbigerin.
Bi saya van cendirmeyên ku li hespan siwar bûne ziyaretvan li herêmê wextê xwe di nav aramiyê da derbas dikin.
Ziyaretvan bi zarokên xwe va hespan hez dikin û bi cendirmeyan ra wêne û dîmenan dikşînin.