Li Tunceliyê pezkoviya ku bû nêçîra guran, ket ber kameraya dronê

Sidar Can Eren
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Li Ovacixa navçeya Tunceliyê pezkoviya qiloç çakil a ku bû nêçîra guran, ket ber kameraya dronê.
Geliyê Mercanê bi çiya û daristanên xwe va gelek cisnên heywanên kovî vedihewîne.
Li deverê pezkoviya ku bû nêçîra guran, bi kameraya dronê hat kişandin.
Di dîmenan da dixuyê ku gur, pezkoviyê ji birê vediqetîne, di nav zinaran da gelekî diwestîne û çend caran ji pîlan va digire û her wiha pişt ra jî li rastê diqefêle û berteref dike. Di qeyda dîmenê da her wisa ew yek jî dixuyê ku gurekî din jî bi şûnda tê digihîje wî gurî û bi hev ra pezkovoyê ber bi qefa zinar kaş dikin û dibin.