Li Şirnexê xelkê gundê Kuşkonarê piştî çendîn salan dixwazin vegerin gundê xwe
Li Şirnexê nîştecihên berê yên gundê Kuşkonara li quntara Çiyayê Gabarê, piştî çendîn salan dixwazin vegerên gundê xwe yê ku ji ber terorê terka wê kiribûn
Ekrem Payan
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
photo: Ekrem Payan / AA
Li Şirnexê xelkê gundê Kuşkonarê piştî çendîn salan dixwazin vegerin gundê xwe
ŞıRNAK
Li Şirnexê nîştecihên berê yên gundê Kuşkonara li quntara Çiyayê Gabarê, piştî çendîn salan dixwazin vegerên gundê xwe yê ku ji ber terorê terka wê kiribûn.
Xelkê Kuşkonarê ji ber êrîşên ku di salên 1990î de yên ji aliyê PKKya rêxistina terorê va dihatin kirin, neçar mabûn gundê xwe terk bikin.
Nêzîkî 50 malbatên ku bi hev ra ketin têkiliyê, biryar dan ku di çarçoveya "Projeya Vegera Gund" a Wezareta Navxweyî da vegerin gundên xwe.
Niştecihên Kuşkonarê li herêmeke di nav sînorên gund da ku di 20ê Hezîranê da bi wesayitan gihîştin wir, kon vedan.
Endamên malbatê yên ku ji nêzîka 100 kesî pêk tên û di nava sînorên gund da nêzîkî 25 kon vedane û ala Tirkiyeyê daleqandine, ji bo çêkirina rêyeke ber bi wargeha gundê kevin û ji bo jinûva avakirina gundê xwe piştgiriyê dixwazin.
Alî Borak (67) ê ji Kuşkonarê ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew ji 30 salan zêdetir e ji gundê xwe dûr in û li gelek parêzgeh û navçeyên welêt belav bûne.
Borak diyar kir ku ew li gelek deveran, di nav da Edene, Mersîn, Sêrt û Batmanê, bi cih bûne û got, "Me xwest bi sûdwergirtina ji 'Projeya Vegera Gund' em vegerin gundê xwe. Em di vî warî da ji dewleta xwe hêviya piştgiriyê dikin. Cihê me yê resen li binê Çiyayê Gabarê ye û 3 kîlometre dûrî vir e. Ji ber ku rê tune bû, me nekarî em biçin, ji ber vê yekê me li vir kon vedan. Dewle tê wateya bav. Ger dewleta me rêya me çêbike, em dixwazin li gundê xwe bi cih bibin û li wir bijîn."
"Emê weke berê li gundê xwe çandiniyê bikin û ajalan xwedî bikin"
Borak wiha axivî:
"Me bi Waliyê Şirnexê Birol Ekici û Sekreterê Giştî yê Taybet ê Parêzgehê Murat Çîçek ra hevdîtin kir. Me ji wan bersivek erênî wergirt. Hêvîdarim ku daxwaza me di demek nêzîk deawere bicîhanîn. Em zêdetirî 30 salan li dervayî axa xwe dijîn û bêriya axa xwe dikin. Em di bin stresê da bûn û me dixwest ku bi zûtirîn dem em vegerin gundê xwe. Niha ku şert û merc guncaw in, me biryar da ku em vegerin. Em bi salan e bêriya vê dikin. Nuha di vê rewşê da jî, em pir kêfxweş in. Em dixwazin jiyana xwe ya mayî li gundê xwe derbas bikin. Emê weke berê li gundê xwe çandiniyê bikin û ajalan xwedî bikin."
Hidayet Tunç (55) anî ziman ku wan ji bo vegera gundê xwe kon vedane û li benda piştgiriyê ne ku li wir bicîh bibin.
Tunç got, "Ger tevî rêya me jêrsazî û jorsaziya me were çêkirin, em ê vegerin gundê xwe. Hejmara giştî ya nifûsê gundê me ji 400î zêdetir e, û yên din jî dê tevlî me bibin. Piştî ku rêya me were çêkirin, em ê xanîyên xwe li herêma kevin a niştecihbûnê ava bikin. Nêzîkî 200 malbatên din hene ku dê vegerin gund û bi vî rengî wê xanîyan ava bikin."
Menice Yildirim (42) kêfxweşiya xwe ya vegera welatê xwe anî ziman, ku ew neçar ma di temenê ciwaniyê da gund biterikîne.
Yildirim got, "Înşelle emê bi piştgiriya dewleta xwe, li gundê xwe bicîh bibin. Em dixwazin jiyana xwe li gundê xwe bi zarokên xwe ra derbas bikin. Em êdî naxwazin li bajêr bijîn. Ev der xweş e, tiştek weke axa mirov xweş nîn e. Em dixwazin bi çandinî û xwedîkirina ajelan bi awayê çêtirîn li gundê xwe bijîn."