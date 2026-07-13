Li Şirnexê tepa Çiyayê Kelha Memê ku di binê berfê da ye û hêşinahiya quntarên çiyê bi dronê hat kişandin

Ayhan Babat
13 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 13 Tîrmeh 2026
Çiyayê Kelha Memê ku bi newalên xwe yên terikî, çavkaniyên xwe yên avê û zozanên Sapaca û Beyazsuyê yên li quntarê xwe va derdikeve pêş, di tîrmehê da jî belekiyên berfê li ser tepa wê neheliyane. Berfa ser tepa çiyê û hêşinahiya quntarên çiyê dîmeneke xweş derxistiye holê.
Ev herêma zagan bi raqima xwe ya bilind, hewaya xwe ya paqij û siruşta xwe ya despêneketî bi taybetî havînê bala siruşthez û hezjêkerên wêneyan dikişîne.
Belekiyên berfê yên ser tepa çiyê û quntarên wê yên ku çêre lê hêşîn bûne bi dronê hat kişandin.