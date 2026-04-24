Li Şirnexê rêya Zozanê Feraşînê ya ku sitûrahiya berfê gihaştibû 5 mêtroyan hat vekirin

Ayhan Babat, Fadıl Aslan
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Bi telîmata Qaymeqamê Beytuşebabê Mehmet Furkan Taşkiran û Sekreterê Giştî yê Îdareya Taybet a Bajêr Murat Çîçek ji bo vekirina rêya gundên Yeşîloz û Gokçeyê yên li Zozanê Feraşînê ya raqima wê 2 hezar û 600 e cî digirin û 7 malbat lê dijîn xebat hat kirin.
Bi xebatên ku ekîbên Îdareya Taybet a Navçeyê dan destpêkirin da rêya ku ji ber berfa cî bi cî gihaştibû 5 mêtroyan bi dozerê hat vekirin. Ekîban hember xetereya şepeyê tevdîr hildan û xebatên xwe wisa kirin.
Ayetullah Aslanê ku li gundê Yeşîlozê dijî kêfxweşiya xwe ya ji ber vekirina rê anî ziman û got ku "Birastî jî xizmetekî xweş bû. Em spasiya her kesê ku ji bo vekirina rê ked dan dikin."