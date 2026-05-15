Li Şirnexê mêşvanên seyyar ji ber baranên zêde ewê mehekê zêdetir li qişlaxan derbas bikin

Li Şirnexê mêşvanên xwediyên kewarên seyyar ji ber baranên zêde, ewê mehekê zêdetir li qişlaxan derbas bikin.
Li Şirnexa xwediyê flora dewlemend ku di biharê da jî mazûvaniya hilberînerên hingiv dike, barana giran a îsal kêfa mêşvanan anî.
Mêşvanên seyyar ku li qişlaxên li çiyayên nimêjê û Cûdî dimînin, ji bo demsala nû ya biharê amadekariyan dikin.
Mêşvanên seyyar ku di salên berê da ji ber hewaya germ û hişkesaliyê nekarîn berhemên xwe yên xwestî bi dest bixin û di meha Gulanê da bi mêşên xwe va destbikar bûn.
Mêşvan îsal ji ber ku berf li herêma ku ew diçin neheliyaye, baran berdewam e û kulîlk hîn nevebûne, dê demeke dirêjtir li qişlaxan bimînin.
Mêşvan ku dixwazin bi sûdwergirtina ji kulîlkên rengîn ên li deştan berhema xwe zêde bikin, dê di meha Hezîranê da, li şûna meha Gulanê, ku her sal dikin, ber bi deverên bilind va biçin.
- "Em çavêrê ne ji ber baranan rekolteya hingiv bilind be"
Yusuf Goktepeyê hilberînerên hingiv ku li bajarokê Balverenê yê li quntara çiyayê Nimêjê kewarên xwe paqij dike û xwe ji bo sezona nû amade dike, ji nuçegihanê AAyê ra got, îsal li herêmê gelekî berf û baran bariya û ew ji ber vê yekê kêfxweş in.
Goktepe diyar kir ku ew bi piranî di meha Gulanê da diçin zozanan lê ji ber baran û berfa zêde, ew ê di nîvê Hezîranê da biçin wir û wiha lê zêde kir:
"Bi kêmbûna baranê û hatina biharê ra, em amadekariyên xwe dikin. Êdî bedewiyên biharê li Şirnexê xwe didin xuyakirin. Di çarçoveya amadekariyên xwe da, em kewarên xwe paqij dikin. Em şivikên xwe yên kevin bi yên nû diguherînin. Her wiha em rewşa mêşên xwe kontrol dikin û li gorî wê mudaxele dikin. Ji ber barana berf û baranê ya pir baş, hêviyên me di vê demsalê de zêde ne. Ez hêvî dikim ku ji bo hemî hevkarên min demsalek berhemdar û baş be. Floraya herêma me pir dewlemend e û cûrbecûr nebatên endemîk hene. Îsal, bi barana ku em dixwazin, em li bendê ne ku berhema hingiv bilind be. Em saleke berhemdar dixwazin û li bendê ne."
Goktepe diyar kir ku devera gundewarî ya bajarokê Balverenê wekî qişlaxê bikar tînin, û mêş pêşveçûna xwe li vêderê temam dikin û ew ê di nîvê Hezîranê da mêşên xwe bibin zozanên Hekariyê.
Goktepe got, "Em hingivê ku dixwazin li wêderê bi dest didixin. Em di mehên Îlon û Cotmehê d< hingiv berhev dikin û dûv r< vedigerin."