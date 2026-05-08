Li Şirnexê 335 xwendekarên hafiziya xwe temam kirin îcazet hildan

Ji bo xwendekarên ku di bin banê Kursên Qur'anî yên Leylî yên El-Cezerî perwerdeya xwe temam kirin li Hêwana Werzişê ya Girî ya Sala 100emîn a Cizîrê merasima îcazetê hat lidarxistin.
Di merasimê da Walî Bîrol Ekîcî, Midûra Giştî ya Xizmetên Perwerdeyê ya Serokatiya Kar û Barên Diyanetê Sadîde Akbulut, Qaymeqamê Cizîrê Ahmet Vezîr Baycar û endamên protokolê diyarî û belgeyên îcazetê dan 335 hafizan.
Walî Ekîcî got ji ber ku li merasima îcazeta hafiziyê ye kêfxweş e.
Ekîcî got ku "Em li mekanû Hz. Nuh dijîn. Ji 70yî zêdetir alimên me yên navê 'Cezerî' bi kar tînin hene. Em ê bi we ra li van axan Cezeriyên nû, alimên nû bigihînin."
Midûra Giştî ya Xizmetên Perwerdeyê ya Serokatiya Kar û Barên Diyanetê Sadîde Akbulutê jî got ku merasima îcazetû tenû meznuniyetek nîne, hafiz bi kedeke mezin digihûjin vê astê.
Qaymeqamû Cizîrê Ahmet Vezîr Baycar jî got ku jiberkirina Qur'ana Pîroz ne tenê nîşaneya hişeke xurt e di heman demû da nîşane ya sebr, disîplîn, xîretê ye û wiha axivî:
"Ez ewladên me yên ku di emrekî ciwan da emaneteke wiha biqîmet li ser dilê xwe neqişandin ji dil û can pîroz dikim."
Miftiyê Bajêr Arîf Yeşîloglu jî spasiya dayik û bavên hafizan kir.
Di bernameyê da piştî xwendina Qur'ana Pîroz û diyana lawij û qesîde hatin gotin.