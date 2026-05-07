Li Silopî û Cizîrê pêlîstok li zarokan hat belavkirin

Emîn Sevînê ku fealiyetên berpirsyariya civakî dimeşîne li mezraya Şemalbeyê ya li ser gundê Babindaka girêdayî navçeya Silopiyê û li gundê Aşagikonaka li ser navçeya Cizîrê bi zarokan ra hat bal hev.
Sevîn pêlîstokên ku bi piştgiriya welatiyên hestyar va ji ser çapemeniya civakî hatin temînkirin bi kamyonetan gihand gundan û pêşî pifik paşê jî pêlîstok li zarokan belav kir.
Sevîn diyar kir ku 11 sal e di çarçoveya fealiyetên berpirsyariya civakî da di navbera hewcedar û xêrxwazan da wekî pireyekî dixebite.
Zarokan jî spasiya Sevîn û xêrxwazan kirin.